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В Кременчуге умер мужчина, который после пребывания в ТЦК попал в реанимацию
Согласно врачебному свидетельству, причиной смерти стали закрытая черепно-мозговая травма, перелом костей основания черепа, а также кровоизлияния.
В Кремечуцком РТЦК после задержания находился 52-летний мужчина, впоследствии скончавшийся в больнице от полученных травм.
За дело принялись в ДБР.
По предварительной информации, 2 июля 2026 года сотрудники полиции остановили автомобиль под управлением мужчины. В ходе общения у водителя выявили признаки алкогольного опьянения.
«Ночью, 3 июля, мужчину доставили в Кременчугский РТЦК и СП, где он находился до 4 июля. Правоохранители проверяют обстоятельства возможного получения телесных повреждений в этот период», — говорится в сообщении.
Впоследствии мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимационное отделение одной из больниц Кременчуга. 5 июля его прооперировали, однако 9 июля он скончался.
Согласно врачебному свидетельству, причиной смерти стали закрытая черепно-мозговая травма, перелом костей основания черепа, а также кровоизлияния под оболочки и вещество головного мозга. По предварительным выводам, телесные повреждения могли быть вызваны действием тупого предмета.
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