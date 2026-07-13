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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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В Кременчуге умер мужчина, который после пребывания в ТЦК попал в реанимацию

Согласно врачебному свидетельству, причиной смерти стали закрытая черепно-мозговая травма, перелом костей основания черепа, а также кровоизлияния.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Мужчина скончался в больнице

Мужчина скончался в больнице / © pexels.com

В Кремечуцком РТЦК после задержания находился 52-летний мужчина, впоследствии скончавшийся в больнице от полученных травм.

За дело принялись в ДБР.

По предварительной информации, 2 июля 2026 года сотрудники полиции остановили автомобиль под управлением мужчины. В ходе общения у водителя выявили признаки алкогольного опьянения.

«Ночью, 3 июля, мужчину доставили в Кременчугский РТЦК и СП, где он находился до 4 июля. Правоохранители проверяют обстоятельства возможного получения телесных повреждений в этот период», — говорится в сообщении.

Впоследствии мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимационное отделение одной из больниц Кременчуга. 5 июля его прооперировали, однако 9 июля он скончался.

Согласно врачебному свидетельству, причиной смерти стали закрытая черепно-мозговая травма, перелом костей основания черепа, а также кровоизлияния под оболочки и вещество головного мозга. По предварительным выводам, телесные повреждения могли быть вызваны действием тупого предмета.

Уголовное производство открыто по ч. 5 ст. 426-1 УК Украины — превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенное в условиях военного положения.

Ранее сообщалось, что на Львовщине через сутки после мобилизации загадочно умер многодетный отец.

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Дата публикации
Количество просмотров
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