В Кременчуге в результате ДТП с микроавтобусом на АЗС вспыхнул пожар: фото, видео

На АЗС горят газовая емкость и микроавтобус, на месте работают почти три десятка чрезвычайников.
В Полтавской области вечером в воскресенье, 16 января, в результате столкновения микроавтобуса с газовой емкостью на территории АЗС "Мотто" в Кременчуге начался мощный пожар.
Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в Twitter.
Отмечается, что инцидент произошел в 22:10 по Киеву, ориентировочная емкость газового модуля – пять кубических метров.
"По состоянию на 23:00 к тушению открытого горения газового модуля и микроавтобуса на АЗС привлечены 28 человек и восемь единиц техники ГСЧС", — указали спасатели.
По предварительным данным, угрозы распространения пожара на емкости с горючим автозаправки нет. "Работают водяные стволы на тушение и защиту. Противопожарное водоснабжение расположено в 350 метрах от места пожара", — добавили в ГСЧС.
Информации о жертвах или пострадавших пока нет. Следите за обновлениями.
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