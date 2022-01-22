В Кременчуге во время пожара в многоэтажке погибли три человека на разных этажах

Пожарные эвакуировали три десятка людей.
В Кременчуге Полтавской области горела многоэтажка. В результате пожара погибли три человека.
Об этом сообщает "Суспільне".
Пожар произошел в Кременчуге вчера, 21 января, около 20 часов вечера на улице Чумацький Шлях.
Как рассказала спикер чрезвычайников области Светлана Рыбалко, пожар возник в квартире на четвертом этаже. Спасатели эвакуировали из подъезда 30 человек. Также с помощью автолестницы спасли четырех человек, из которых двое детей.
В квартире, где возникло возгорание, обнаружили тело проживавшей там 67-летней женщины. Также на 9 этаже в квартире обнаружили тела 52-летнего мужчины и 45-летней женщины. Их направили на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить причину смерти.
Предварительно вызвать возгорание могло электрическое обогревательное устройство.
Напомним, что в селе Бузова в Киевской области 20 января в помещении произошел пожар. Во время возгорания погиб 1-летний ребенок.
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