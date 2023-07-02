В Кременчуге военного не хотели пускать в заведение в форме из-за "внутреннего порядка" — видео

В Кременчуге на Полтавщине работники заведения "Барбарис" не хотели пускать военного, которое было в форме. Отказ объясняли "внутренними порядками".

Об этом сообщили в местном Telegram-канале.

Военный просто хотел выпить в заведении кофе.

"У нас внутренний порядок. То, что вы военные, это очень хорошо. Но в наше заведение в военной форме заходить нельзя", – заявляла женщина.

На вопрос о том, каким законом она руководствуется, представитель заведения не смогла ничего ответить.

Наконец, по словам военного, его пустили в заведение, однако заявили, что будут следить за тем, что он пьет.

"В итого меня пустили, сказали, что будут смотреть, что я пью, я им говорю, что мне алкоголь вообще нельзя продавать. Но сам факт, почему вообще так происходит. Это очень-очень неприятно", — сказал военный.

Напомним, военного из Львова жестоко избил капитан, родственники узнали случайно (подробности, фото).

В Кременчуге военного не пускали в заведение из-за формы

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