В Кременчуге возле многоэтажки нашли труп женщины: фото

По предварительным данным, покойная выпала из окна.

В Кременчуге Полтавской области возле многоэтажки нашли мертвую женщину.

Как сообщает местный канал в Telegram, жуткую находку обнаружили сегодня, 12 августа, на улице Победы.

По предварительным данным, женщина выпала из окна.

фото/t.me/h_kremenchug

На место происшествия выехали медики и правоохранители, которые выясняют обстоятельства происшествия.

Напомним, в Полтавской области мужчина во время утренней прогулки обнаружил обгоревший труп, возле которого была канистра.

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