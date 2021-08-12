В Кременчуге возле многоэтажки нашли труп женщины: фото

По предварительным данным, покойная выпала из окна.
В Кременчуге Полтавской области возле многоэтажки нашли мертвую женщину.
Как сообщает местный канал в Telegram, жуткую находку обнаружили сегодня, 12 августа, на улице Победы.
По предварительным данным, женщина выпала из окна.
На место происшествия выехали медики и правоохранители, которые выясняют обстоятельства происшествия.
Напомним, в Полтавской области мужчина во время утренней прогулки обнаружил обгоревший труп, возле которого была канистра.