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В Кременчуге возросло количество жертв ракетного удара: поисковые работы завершены

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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В Кременчуге возросло количество жертв ракетного удара: поисковые работы завершены

Председатель Полтавской ОВ Дмитрий Лунин на месте ракетного удара в Кременчуге 22 сентября 2023 года / Фото: скриншот с видео

В общей сложности пострадал 31 человек, среди них — трое детей.

В результате террористического ракетного удара РФ по городу Кременчугу Полтавской области, совершенного в пятницу, 22 сентября, увеличилось количество пострадавших мирных жителей.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин.

После завершения поисковых работ на месте попадания ракет стало известно о 31 пострадавшем человеке, среди них — трое детей.

"16 человек пришлось госпитализировать, им оказывают помощь медики. Один человек погиб", — уточнил Лунин.

В результате обстрела также пострадали окружающие здания. У них выбиты окна, повреждены крыши.

В субботу, 23 сентября, с 7.30 утра в городе будет работать профильная комиссия, которая обследует объекты и зафиксирует все повреждения.

"Люди, чье имущество пострадало, получат компенсации. Финансирование обеспечим из областного и местного бюджетов", – заверил глава ОВА.

Дмитрий Лунин также выразил соболезнования семье погибшего мужчины.

Напомним, вечером 21 сентября россияне обстреляли жилой квартал в городе Курахово Донецкой области. Правоохранители сообщили, что в результате атаки ранены 15 гражданских лиц и один полицейский.

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Дата публикации
Просмотры
316
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