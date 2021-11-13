В Кременчуге загорелся пожар на нефтеперерабатывающем заводе: фото

В Кременчуге загорелся пожар на нефтеперерабатывающем заводе: фото

В 11:55 возгорание было локализовано.

В Кременчуге Полтавской области 13 ноября произошел пожар на местном нефтеперерабатывающем заводе.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Возгорание произошло на территории ПАО "Укртатнафта".

"Из-за разгерметизации задвижки печи подогрева нефтепродуктов произошла их утечка на площади около двух квадратных метров, без дальнейшего горения. Однако в середине печи подогрева нефтепродуктов произошло возгорание нефтепродуктов", — сообщили в ГСЧС.

В 11:55 возгорание было локализовано. Для охлаждения печи от ГСЧС привлечены 32 человека и 7 единиц техники.

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