В Кременчуге загорелся пожар на нефтеперерабатывающем заводе: фото

В 11:55 возгорание было локализовано.
В Кременчуге Полтавской области 13 ноября произошел пожар на местном нефтеперерабатывающем заводе.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
Возгорание произошло на территории ПАО "Укртатнафта".
"Из-за разгерметизации задвижки печи подогрева нефтепродуктов произошла их утечка на площади около двух квадратных метров, без дальнейшего горения. Однако в середине печи подогрева нефтепродуктов произошло возгорание нефтепродуктов", — сообщили в ГСЧС.
В 11:55 возгорание было локализовано. Для охлаждения печи от ГСЧС привлечены 32 человека и 7 единиц техники.
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