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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Кремле готовятся к завершению войны?: Денисенко объяснил, зачем россияне заговорили о скором мире

Вадим Денисенко считает, что контролируемая утечка информации о призывах первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко «готовиться к быстрому миру» является попыткой российских властей сдержать недовольство населения из-за топливного кризиса и ухудшения экономики.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Вадим Денисенко

Вадим Денисенко / © УНИАН

Информация о том, что первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко во время встречи с фракцией «Единой России» призвал готовиться к быстрому миру и возвращению миллионов россиян в мирную жизнь, является целенаправленным вбросом Кремля для внутренней аудитории.

Такое мнение высказал в Facebook руководитель аналитического центра «Деловая столица», политолог Вадим Денисенко.

По словам эксперта, российские медиа контролируемо распространили эти тезисы в конкретных политических целях, однако воспринимать их как реальный сигнал о завершении войны не стоит. Денисенко выделил четыре ключевые причины и признаки, объясняющие поведение Москвы:

  • Отвлечение от экономических проблем: по мнению политолога, никаких реальных сдвигов раньше марта ожидать не стоит. Нынешнее заявление нужно Кремлю, прежде всего, для поддержания оптимистичных настроений в обществе на фоне ухудшения экономической ситуации в РФ и развертывания новой волны бензинового кризиса.

  • Отсутствие реальных признаков подготовки: эксперт отмечает, что перед фактическим завершением боевых действий российские власти традиционно готовят пакет очередных запретов и ограничений, однако пока никаких подобных действий не фиксируется.

  • Пространство для манипуляций: даже если определенная подготовка начнется, это не будет гарантировать результат, поскольку российская пропаганда может в любой момент обвинить в срыве мирных переговоров Украину, европейских партнеров или вымышленных внешних врагов.

  • Повторение старого сценария: Вадим Денисенко напомнил, что аналогичные сигналы о якобы скором завершении войны Сергей Кириенко уже озвучивал при схожих обстоятельствах два года назад.

Напомним, после нескольких раундов переговоров Кремль заговорил о «мире» и новой встрече, но выдвинул условия. Спикер российского диктатора Дмитрий Песков заговорил о новом раунде переговоров, но выдвинул требования Европе для участия в «урегулировании в Украине».

Ранее мы писали о том, что в США призывали наказать Кремль. Военные преступления России в Украине сравнили со Второй мировой войной.

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