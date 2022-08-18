В Кремле намеренно квалифицируют удары по Крыму как теракты: в ISW объяснили — почему

Удары и взрывы на военных объектах в аннексированном Крыму Россия квалифицирует как теракты.

Таким образом, оккупанты хотят отвлечь внимание мира от призывов отдельных государств признать РФ страной-террористкой. Впрочем, аналитики американского Института изучения войны подчеркивают, что удары по враждебным военным объектам – это вполне законное применение силы.

Об этом говорится в свежем отчете американского ISW.

"Российские официальные лица, скорее всего, все чаще будут связывать нападения украинских партизан на оккупированных территориях с якобы "исламистским экстремизмом" в попытке удалить украинское партизанское движение от международного сообщества и взорвать призывы Украины официально признать Россию государством-спонсором терроризма", американские специалисты.

К слову, 17 августа премьер Крыма Сергей Аксенов заявил, мол, на полуострове нейтрализовали очаги крымскотатарского "Хизб ут-Тахрир", обвинив Украину в координации операций против оккупантов, однако никаких доказательств их причастности Аксенов не предоставил.

В свою очередь, в ISW отмечают, что удары по российским военным объектам являются законным применением силы и не являются террористическим актом. "Нет никаких доказательств того, что эти нападения совершили исламистские экстремисты", — заявили американские эксперты.

Как сообщалось, российский оппозиционер, правозащитник и адвокат Марк Фейгин убежден, что после новых взрывов в аннексированном Крыму произошли изменения в нарративе Москве. Фейгин отметил, что в России уже не могут заявлять, что взрывы в Крыму происходят по техническим причинам.

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