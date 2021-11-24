В Кремле не знают о методах применения противотанковых систем Javelin в Украине

В Кремле не знают о методах применения противотанковых систем Javelin в Украине

Пресссекретарь намекает на то, что такая техника якобы используется Киевом против России.

Россия не располагает информацией о том, где и как применяются в Украине американские противотанковые системы Javelin, несмотря на то, что такие комплексы в Украине есть.

Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет Интерфакс-Украина.

В ходе общения с журналистами Песков отметил, что в Кремле не знают о методах применения противотанковых систем Javelin в Киеве.

"У нас нет информации о том, где и как они были использованы. Но то, что они там есть, это очевидный факт", — сказал Песков.

Пресссекретарь намекает, что такая техника используется Киевом против России, ведь после вопроса одного из журналистов, будет ли Москвой расценено применение таких комплексов Киевом как пересечение "красной линии", Песков сказал: "Но Javelin против чего-то же используется".

"Ситуация (на Донбассе – ред.) продолжает оставаться очень и очень тревожной", — резюмировал пресс-секретарь президента РФ.

Напомним, вооруженные силы Украины на полигоне "Широкий Лан" в Николаевской области 23 ноября провели военные тренировки с комплексным применением высокоточного оружия, в частности, комплексов Javelin. Таковы инструкторско-методические занятия прошли в рамках подведения итогов деятельности Вооруженных сил Украины за 2021 год. Обучение посетил министр обороны Украины Алексей Резников совместно с главнокомандующим ВСУ и шестью уполномоченными гостями из-за границы.

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