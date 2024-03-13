В Кремле недовольны уровнем поддержки населения на оккупированных территориях

Российские захватчики проводят активную дезинформационную кампанию против местного населения юга Украины, чтобы увеличить количество лояльно настроенных жителей оккупированных территорий.

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Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"На фоне всех попыток окупантов изменить поведение своей целевой аудитории, подавляющее большинство населения оккупированного региона не поддерживает оккупационные действия врага и продолжают уклоняться от оформления российских документов", — говорится в сообщении.

По оценкам захватчиков, около 70% жителей оккупированных территорий пытаются уклониться от участия в так называемых "выборах" диктатора Путина.

Кроме этого, около 60% жителей оккупированного юга Украины занимают выжидательную позицию и ждут деоккупацию региона.

Напомним, ранее сообщалось, что захватчики на временно оккупированных территориях не могут набрать медперсонал среди местных жителей.

Кроме того, мы ранее информировали, что российские кафиры мониторят страницы в соцсетях жителей ТОТ накануне "выборов" Путина.

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