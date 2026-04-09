В Кремле определили новую дату для захвата ряда украинских городов

В Кремле поставили задачу российской оккупационной армии до конца апреля захватить ряд городов на одном из направлений — Покровск, Дружковку и Константиновку.

Об этом сообщил журналистам на брифинге президент Украины Владимир Зеленский, передает канал Новини.LIVE.

При этом он добавил, что сил для этого у России сейчас нет.

«Эта операция, честно говоря, она одна и та же. Мы видели те же кадры, но разные подходы, разные даты. Сил у них недостаточно для этого», — подчеркнул президент.

Зеленский также отметил, что на этом направлении россияне несут большие потери, но и нашим бойцам сдерживать наступление врага очень трудно.

«Там, к сожалению, очень тяжело, но наши держатся», — сообщил он.

Напомним, на Купянском направлении украинские военные сдерживают ежедневные атаки оккупационной армии РФ. На этот участок фронта оккупанты перебросили элитное подразделение.

Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что Силы обороны Украины удерживают стратегическую инициативу и не позволяют российским войскам возобновить широкомасштабное наступление.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Россия не ограничится территориальными уступками по Донбассу и будет пытаться захватить Харьков и Днепр.