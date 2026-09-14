В Кремле отреагировали на призыв Трампа прекратить удары по энергетике РФ

Песков / © Associated Press

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В Кремле отреагировали на призыв президента США Дональда Трампа в Украину прекратить удары по энергетической инфраструктуре и предприятиям, связанным с производством дизельного топлива. Там его приветствуют.

Об этом заявил спикер российского президента Дмитрий Песков, пишут росСМИ.

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По его словам, Москва якобы положительно оценивает любые призывы к прекращению ударов по экономической инфраструктуре.

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«Можно приветствовать любой призыв к киевскому режиму прекратить удары по мирной экономической инфраструктуре», — сказал Песков.

В то же время на вопрос, готова ли Россия со своей стороны воздержаться от ударов по энергетическим объектам, если Украина согласится с предложением Трампа, Песков не дал прямого ответа.

Напомним, Трамп снова призвал Зеленского не наносить удары по российским НПЗ и предприятиям по производству дизельного горючего. Свою позицию он объяснил ростом мировых цен на дизель. По словам Трампа, у Украины есть «множество других целей» для ударов и не должна атаковать объекты, связанные с производством горючего. Трамп заявил, что уже обсуждал этот вопрос с Зеленским. В то же время Украина регулярно наносит удары по российской нефтяной инфраструктуре, рассматриваемой как часть военно-промышленного потенциала и источником финансирования войны РФ.

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