В Кремле отреагировали на заявление Зеленского об условиях США о Донбассе

Дмитриев / © Getty Images

Реклама

В Кремле заявили, что «положительно восприняли» слова президента Украины Владимира Зеленского об условиях США по гарантиям безопасности . Мол, он наконец все понял.

Об этом заявил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.

По его словам, речь идет о позиции, при которой США готовы предоставить гарантии только в случае выхода украинских войск из Донбасса.

Реклама

«Это понимание, которое он (Владимир Зеленский — ред.) озвучил вчера, в общем-то, не может не радовать, потому что наконец понял, что позиция Соединенных Штатов в том, что они поддержат гарантии безопасности, только если Украина идет из Донбасса», — сказал Дмитриев.

Ранее Зеленский заявил, что администрация Дональда Трампа предлагает Украине вывести войска из части Донбасса в обмен на гарантии безопасности . «Американцы готовы финализовать эти гарантии на высоком уровне, как только Украина будет готова вывести войска из Донбасса», — отметил Зеленский. Украинский лидер подчеркнул, что считает такой шаг опасным, ведь создает серьезные риски для безопасности Украины и Европы в целом. Дело в том, что передача контроля над регионом будет означать утрату важных оборонных позиций.