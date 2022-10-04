В Кремле отреагировали на заявления Илона Маска: что сказали у Путина о них

В Кремле назвали "очень положительным" последние высказывания в "Твиттере" американского миллиардера и основателя компании SpaceX и Tesla Илона Маска о способе достижения мира между Украиной и Россией.

Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, пишет российское СМИ "РИА Новости".

"Считаем весьма позитивным то, что такие люди, а как Маск, ищет пути мирного выхода по ситуации вокруг Украины", — цитирует издание Пескова.

Также Песков добавил, что украинцы уже якобы высказались на "референдумах", поэтому предложение Маска по поводу новых "выборов" Кремль не поддерживает.

Напомним, Илон Маск смутил общество скандальным заявлением о мирных переговорах между Украиной и Россией.

Он предложил провести "повторное голосование" на незаконно захваченных Россией украинских территориях. Также Маск заявил, что Россия проводит частичную мобилизацию, потому "победа Украины в тотальной войне маловероятна". Украинские политики уже отреагировали на скандальные сообщения Маска. Отписал и лично Владимир Зеленский.

Читайте также: