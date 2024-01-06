В Кремле подготовили еще одну масштабную спецоперацию против Украины: о чем идет речь — ГУР Минобороны

Разведка уже знает, через какие издания будет реализована волна дезинформации, но пока не указывает их названия.

По информации Главного управления разведки Минобороны, в Кремле решили атаковать Украину на всех фронтах — вместе с продолжением интенсивных боевых действий провести гибридные информационные кампании против нашего государства.

Об этом в интервью LIGA.net рассказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.

Цель таких российских информационных спецопераций, которые, по его словам, с ноября 2023 года стали активнее, состоит в дестабилизации ситуации, демотивации общества и попытке посеять расколы.

"Такие операции россияне реализуют и извне, чтобы ослабить финансовую и поддержку безопасности Украины в мире или усложнить дальнейшее предоставление этой поддержки", — добавил Юсов.

Ключевые цели и средства врага

Среди ключевых целей врага – срыв мобилизации, содействие масштабному выезду населения из Украины. Инспирация расколов будет происходить по региональному принципу: "Юго-восток воюет за интересы бандеровцев", "Галичина без сепаратистов уже давно вступила в ЕС", "В Киеве не мобилизуют — все гуляют и веселятся".

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По данным ГУР, сейчас россияне активно пытаются построить информационную сеть для работы в Украине с привлечением лидеров общественного мнения, экспертов, комментаторов, блогеров, политологов.

Ставка делается не на откровенно пророссийский сегмент – люди с таким позиционированием сегодня не оказывают никакого влияния.

"Через посредников, подставные структуры ищут выходы на украиноязычный сегмент, людей с соответствующим бэкграундом, возможно, даже активистов и участников боевых действий", — говорит Юсов.

Дезинформация для Запада

Для иностранных СМИ российские пропагандисты готовят дезинформацию против высшего руководства Украины, которая будет содержать уже известные месседжи, которые ранее уже использовались для ослабления позиций Украины на международной арене, но "в новой обертке".

"Это тезисы о "чрезмерной коррумпированности" Украины, отсутствии мотивации украинцев к сопротивлению, кратное повторение тезиса "Украина – failed state", немотивированность украинской армии и другие темы, которые российская пропаганда представляет как "факты", чтобы внести раскол между Украиной и нашими союзниками ", – сказал Юсов.

Разведка уже знает, через какие издания будет реализована эта волна дезинформации, однако пока не указывает их названия.

"Украина работает, в том числе – с партнерами, на опережение таких провокаций", – убеждает он.

Напомним, ранее представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что возмутительная и неприемлемая пропаганда России против Украины раскрывает сущность замыслов Кремля и лишь усиливает уверенность Соединенных Штатов в необходимости поддержки украинцев.

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