В Кремле считают, что Германия и Франция не будут против США в нормандском формате

По словам Олега Красницкого, этот вопрос на сегодняшний день является "техническим".
Германия и Франция, скорее всего, не будут против того, чтобы США присоединились к нормандскому формату для урегулирования ситуации на Донбассе. Как считают в Министерстве иностранных дел России, "на сегодняшний день это технический вопрос".
Об этом сообщают российские СМИ.
По словам исполняющего обязанности директора третьего европейского департамента МИД России Олега Красницкого, Франция и Германия не будут против присоединения США к нормандскому формату. Он напомнил, что при президентстве Барака Обамы рассматривали такую возможность с американской стороной. "Поэтому это сейчас вопрос техники, то внутри нормандского формата, то извне, но всегда признается значение позиции США во "внутриукраинском регулировании", — сказал он.
Стоит отметить, накануне спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин "вряд ли" предложит президенту США Джо Байдену присоединиться к "нормандскому формату".
Напомним, 6 декабря президенты США, Германии, Франции, Италии и Великобритании высказались за возобновление переговоров в нормандском формате.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о готовности Киева к любым форматам мирных переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе.
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