В Кремле сделали заявление о переговорах с ЕС

Ушаков / © Getty Images

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В России заявили о готовности к диалогу с Европейским союзом. Соответствующее заявление сделал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Об этом пишет "РИА Новости".

"Россия готова к диалогу с Европейским Союзом", - отметил он.

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Как ранее отмечал Ушаков, в Москве подход ЕС к переговорам считается ошибочным.

«Европейцы явно настаивают, что необходимо продолжать войну. Причем они руководствуются абсолютно неверным, ошибочным постулатом о том, что ситуация на поле боя якобы меняется в пользу украинских сил, что категорически неправильно», - сказал он.

В российском руководстве неоднократно отмечали, что РФ якобы открыта к контактам с ЕС, но ожидает инициативы со стороны европейских стран и «диалога без ультиматумов».

Контакты ЕС с Москвой - последние новости

Напомним, в последние недели в ЕС обсуждают возможность восстановления ограниченных каналов коммуникации с Москвой на дипломатическом уровне.

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В частности, глава Европейского совета Антониу Кошта якобы пытается установить неофициальный канал связи с Кремлем и обсуждает возможные контакты с окружением Владимира Путина для подготовки предстоящих переговоров по войне в Украине. В ЕС объясняют такие шаги стремлением создать условия для потенциального диалога с Россией и, как следствие, достижение мира. Пока результатов эти контакты не дали.

В НАТО прокомментировали возможные контакты. По словам генсекретаря Альянса, в ЕС продолжаются соответствующие дискуссии, однако НАТО не участвует в этом процессе. «Очевидно, что в ЕС это обсуждение продолжается. Я это уважаю. Я понимаю, почему это обсуждение, но это европейское дело, в котором НАТО не участвует. Но я внимательно за этим слежу», — сказал Рютте.

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