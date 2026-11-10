В Кремле уже не получается скрывать реальное положение армии Путина на фронте: в ISW заметили неожиданное изменение

Российские оккупанты / © Associated Press

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Минобороны страны-агрессорки и российское военное командование больше не способны скрывать реальное положение сил РФ на фронте, из-за чего риторика официальных отчетов о ситуации на поле боя претерпела неожиданные изменения.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

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Аналитики обратили внимание на наблюдение известных российских «военкоров», подтвердивших: количество заявлений Минобороны РФ о якобы «захвате» украинских населенных пунктов резко уменьшилось. Если в течение октября 2026 года ведомство окупантов и начальник Генштаба Валерий Герасимов совокупно заявили о «захвате» 38 населенных пунктов, то с 28 октября по 9 ноября не было обнародовано ни одного подобного отчета (за исключением фейкового заявления в отношении Василькова в Запорожье).

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В ISW объясняют такое изменение несколькими факторами:

Проверка реальности и ложь командиров

Российские источники предполагают, что в Минобороны РФ была проведена «непубличная ревизия» линии фронта после того, как обнаружили преувеличение в отчетных докладах командиров по передовой.

Утрата территорий и снижение темпов

Российские войска теряли позиции на поле боя в течение сентября и октября 2026 года. Реальная ситуация вошла в четкое противоречие с информационной кампанией Кремля о якобы «крахе украинской обороны».

Проблемы с погодными условиями

Оккупационные силы испытывают значительные трудности при ведении боевых действий с наступлением холодов.

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Эксперты ISW подчеркивают, что такое изменение в информпространстве может свидетельствовать о смещении фокуса Кремля. Поняв несостоятельность добиться значительных успехов на земле, Россия делает ставку на новую «теорию победы» — истощение Украины из-за массированных и разрушительных ударов дронами и ракетами по энергетической и критической инфраструктуре в течение зимы 2026–2027 годов.

Ранее мы писали о том, что конец октября и начало ноября 2026 ознаменовались для российских военных аномально высокими потерями на войне в Украине. Как отметили в Генштабе, речь идет о полке в сутки.

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