Дмитрий Песков / © Associated Press

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Спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Россия якобы стремится к миру, а Владимир Путин готов к переговорам по урегулированию войны, в том числе с европейскими представителями.

Об этом Песков сказал в интервью российским СМИ.

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По его словам, российский диктатор остается открытым для контактов с европейскими странами.

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В то же время, представитель Кремля утверждает, что европейцы не хотят проводить переговоры с Россией в двустороннем формате.

По словам Пескова, европейские представители заявили о готовности к диалогу исключительно в трехстороннем формате.

Зеленский анонсировал переговоры с США и Европой в декабре

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что уже в декабре может состояться встреча с участием Украины, США и европейских партнеров по обсуждению завершения войны.

«Мы приняли решение, что нам нужна встреча. Мы договорились, что европейцы также присутствуют, и это должно произойти в декабре», — сказал Зеленский в интервью BBC.

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Кроме того, глава государства сообщил о возможных важных встречах в Украине уже на следующей неделе. На них планируется обсуждать гарантии безопасности.

Что известно о переговорах по завершению войны

Напомним, ранее спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не собирается выполнять требования европейских стран по завершению войны, назвав их «ультиматумами».

«Россия ничего не должна. Россия должна обеспечить свои национальные интересы», - подчеркнул он.

В то же время, президент Финляндии Александр Стубб выразил сомнение, что война в Украине завершится к Новому году. По его мнению, Киеву необходимо готовиться к сложной зиме, усиливать ПВО и защиту энергетики.

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Между тем, по данным Le Monde, европейские лидеры недовольны своей ролью в переговорном процессе. Они не хотят оставаться в стороне обсуждений между США и Россией по поводу будущих отношений Москвы с Западом.

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