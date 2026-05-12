В Кремле заявили о готовности Путина к встрече с Зеленским: какое условие
Путин готов встретиться с Зеленским в Москве.
В Кремле заявили, что готовы к встрече российского диктатора Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского. Речь идет о столице РФ — Москве.
Об этом сообщает российское пропагандистское издание ТАСС.
«Путин готов ко встрече с Зеленским для переговоров в Москве в любой момент», — заявил Песков.
Он добавил, что встреча Путина с Зеленским за пределами Москвы якобы «имеет смысл только для финализации процесса урегулирования». Мол, «над этим надо работать».
Встреча Зеленского и Путина — что известно
Ранее Путин заявил, что готов встретиться с Зеленским, но только на финальном этапе переговоров. Российская сторона в очередной раз прибегла к манипулятивным заявлениям, свидетельствующим об одном: никакой встречи не состоится, разве что Украина согласится на российские условия и капитулирует.
Речь шла о том, что российский диктатор приглашает украинского лидера в столицу РФ.
«Москва — это столица государства-агрессора. Такой формат переговоров невозможен», — отреагировал на предложение советник главы Офиса президента Сергей Лещенко.