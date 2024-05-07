В Кремле бряцают ядерным оружием: эксперт объяснил, действительно ли есть угроза удара

Месседжи Путина, которые он посылает миру, похожи на политическую демонстрацию как месть за то, что весь мир решил проигнорировать его инаугурацию.

Ядерные учения, которые анонсировала Россия, похожи на политическую демонстрацию. И это может быть своеобразная месть за то, что весь мир решил проигнорировать инаугурацию Путина.

Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал военный эксперт Defence Express Иван Киричевский.

"Я предлагаю начать с некоторых странных моментов относительно того, как россияне проводят учения по отработке применения тактического ядерного оружия. Нет данных, какими бы они должны были быть на самом деле, то есть нет какого-то устоявшегося алгоритма со сценарием в случае таких учений. Штатно за применение ядерного оружия, стратегического или тактического, отвечает специальное управление в системе генштаба, но у них этим почему-то занимается минобороны РФ по поручению их диктатора Путина”, - подчеркнул Иван Киричевский.

По его словам, месседжи Путина, которые он посылает миру, похожи на политическую демонстрацию как месть за то, что весь мир решил проигнорировать его инаугурацию.

В то же время на практике тактическое и стратегическое ядерное оружие отличается средствами доставки в зависимости от его дальности и мощности.

"Если россияне действительно говорят лишь о тактическом ядерном оружии, то, скорее всего, речь идет о боеголовках к "Искандерам" на дальность 500 км и, возможно, о тактических ядерных авиабомбах. Но есть нюанс, что могут быть боеголовки к "Искандерам" средней дальности," как крылатый "Искандер-К", который, скорее, является стратегическим ядерным оружием. Также и те ракеты, которые у них применяются под бомбардировщики, а это Х-22, Х-101, Х-55, но это уже стратегическое ядерное оружие. Поэтому заранее предсказать, до какой степени безумия они могут прийти в своему ядерном шантаже, сложно”, - рассказал Киричевский.

В то же время скрыто подготовиться даже к имитации отработки ядерного оружия россияне не смогут, даже если им придет в голову прикрутить ядерную боеголовку к каким-то ракетам, которые полетят на нашу территорию.

Если россияне и поставят ядерную боеголовку, мы ее сможем сбить, и она не сработает так, как в РФ задумывали.

"Чтобы вкрутить ядерную боеголовку на "Искандер", россиянам нужно открутить от "Искандера" обычную боеголовку, а чтобы поставить ядерную боеголовку, нужны специальные машины, которые очень заметны из космоса. Должен быть специальный конвой. Даже если бы они и нашли какой-нибудь подземный ангар, все равно будет заметно, что куда-то россияне привезли целую колонну машин со специальными "будками". На спутнике это будет очень отчетливо видно. Они могут имитировать, что эти машины под ядерные боєголовки что-то возят, чтобы просто попугать, но не поднимая сами эти боеголовки, потому что их нужно возить в специальном режиме, ведь, например, такая боеголовка может взорваться раньше времени, причем на территории РФ, и, конечно, против этого никто не будет выступать", - подчеркнул военный эксперт.

Напомним, в ГУР прокомментировали возможность применения Россией ядерного оружия.

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