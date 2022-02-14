В Кривом Роге 13-летний парень выпал с 5 этажа и остался жив

В Кривом Роге 13-летний парень выпал с 5 этажа и остался жив

Мальчик вышел покурить на балкон и свалился с высоты.

В Кривом Роге в больницу доставили 13-летнего подростка, который упал с балкона 5 этажа.

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Об этом сообщают "Свои".

Инцидент произошел сегодня, 14 февраля, ночью на улице Степана Тильги в Кривом Роге. 13-летний мальчик выпал с пятого этажа. Пострадавший экстренно доставлен в детское отделение 16 больницы.

Предварительно подросток вместе со старшей сестрой были дома сами, пока мать находилась на работе. Мальчик вроде бы вышел на балкон покурить, его застучала 17-летняя сестра, и он упал.

У подростка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, грудной клетки и спины. Он в сознании. По словам медиков, серьезных угроз его жизни нет.

Напомним, что в Тернополе 54-летний мужчина совершил самоубийство, выпрыгнув из окна многоэтажки. Также в груди мужчину торчал нож.

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