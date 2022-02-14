В Кривом Роге 13-летний парень выпал с 5 этажа и остался жив

Мальчик вышел покурить на балкон и свалился с высоты.
В Кривом Роге в больницу доставили 13-летнего подростка, который упал с балкона 5 этажа.
Об этом сообщают "Свои".
Инцидент произошел сегодня, 14 февраля, ночью на улице Степана Тильги в Кривом Роге. 13-летний мальчик выпал с пятого этажа. Пострадавший экстренно доставлен в детское отделение 16 больницы.
Предварительно подросток вместе со старшей сестрой были дома сами, пока мать находилась на работе. Мальчик вроде бы вышел на балкон покурить, его застучала 17-летняя сестра, и он упал.
У подростка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, грудной клетки и спины. Он в сознании. По словам медиков, серьезных угроз его жизни нет.
Напомним, что в Тернополе 54-летний мужчина совершил самоубийство, выпрыгнув из окна многоэтажки. Также в груди мужчину торчал нож.
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