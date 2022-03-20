В Кривом Роге 18-летние мошенники наживались на женщинах и детях, которые хотели уехать в Польшу: как действовала схема

В Кривом Роге 18-летние мошенники наживались на женщинах и детях, которые хотели уехать в Польшу: как действовала схема

С пассажиров они брали предоплату в размере тысячи гривен, после чего переставали выходить на связь.

В Днепропетровской области правоохранители разоблачили мошенников, которые брали деньги за перевозку украинцев в Польшу, после чего исчезали.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

Как стало известно, мошенническую схему организовали двое 18-летних жителей Кривого Рога. Они публиковали в интернете объявления о перевозки людей на Западную Украину или в Польшу.

С пассажиров они брали предоплату в размере тысячи гривен, после чего переставали выходить на связь. Среди потерпевших, говорят в полиции, женщины с детьми.

“Оплату фигуранты получали на банковскую карточку сообщника, который выполнял функцию дропа (снимал и осуществлял перевод средств, полученных мошенническим путем) и получал процент каждой проведенной транзакции. Правоохранители изъяли у злоумышленников мобильные телефоны и банковскую карту. Следственный отдел Криворожского управления полиции открыл уголовное производство по ч. 3 ст. 190 ("Мошенничество") УК Украины. Следственные действия продолжаются”, – рассказали в Нацполиции области.

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