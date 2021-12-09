В Кривом Роге 32-летний мужчина показывал детям свой половой орган: фото

Патрульные задержали мужчину.

В Кривом Роге задержан 32-летний мужчина, который на улице показывал детям свой половой орган.

Об этом сообщает патрульная полиция Кривого Рога.

Патрульные в среду, 8 декабря, задержали мужчину, который в Металлургическом районе города показывал детям свой половой орган.

"Патрульные остановили 32-летнего гражданина. Во время проверки документов к охранникам порядка подбежал мужчина и рассказал, что этот гражданин демонстрировал свой половой орган при детях, чем испугал их", — говорится в сообщении.

Патрульные задержали мужчину.

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