В Кривом Роге 32-летний мужчина показывал детям свой половой орган: фото

Патрульные задержали мужчину.
В Кривом Роге задержан 32-летний мужчина, который на улице показывал детям свой половой орган.
Об этом сообщает патрульная полиция Кривого Рога.
Патрульные в среду, 8 декабря, задержали мужчину, который в Металлургическом районе города показывал детям свой половой орган.
"Патрульные остановили 32-летнего гражданина. Во время проверки документов к охранникам порядка подбежал мужчина и рассказал, что этот гражданин демонстрировал свой половой орган при детях, чем испугал их", — говорится в сообщении.
Патрульные задержали мужчину.
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