В Кривом Роге 34-летняя женщина оставила 9 своих детей под горсоветом и ушла с сожителем устраивать жизнь

В Кривом Роге 34-летняя женщина оставила 9 своих детей под горсоветом и ушла с сожителем устраивать жизнь

Детей забрали в больницу.

В Кривом Роге мать-кукушка бросила своих детей возрастом от 3 лет под зданием горсовета с вещами и свидетельствами о рождении.

Об этом ТСН рассказали в службе по делам детей Криворожского горисполкома.

Как рассказала руководитель службы по делам детей исполкома Криворожского горсовета Юлия Еланцева, сегодня охрана админздания сообщила ее о том, что у входа находятся 9 детей.

"Дети были с вещами и свидетельствами о рождении. Они рассказали, что мама оставила их здесь, а сама пошла с сожителем, вроде бы искать, где они будут жить", — рассказала ТСН.ua Юлия Еланцева.

Фото: "Свои"

Она добавила, что до этого многодетная семья проживала в Широковском районе, куда переехала из Кривого Рога. Мать бросала детей и раньше. Малышей уже забирали в Центр реабилитации. Впоследствии мать исправилась и ей отдали детей. Сейчас ситуация повторилась.

"Всех детей доставили в больницу №4, там их осмотрели медики и провели им тесты. Далее их переведут в Центр реабилитации", — рассказала Юлия Еланцева.

Матери-кукушке грозит наказание.

Напомним, что в Донецкой области правоохранители разыскали ушедших из дома братца и сестричку. Детей нашли в 20 км от дома, где они жили.

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