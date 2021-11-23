В Кривом Роге 7-классники избили, ограбили и изнасиловали 48-летнюю женщину

Несовершеннолетних злоумышленников задержали правоохранители.

В Кривом Роге за нападение и изнасилование женщины задержали двоих несовершеннолетних.

Об этом сообщает пресс-служба Криворожского районного управления полиции.

Событие произошло вчера, 22 ноября. В полицию поступило сообщение, что на улице Святониколаевской обнаружили женщину без сознания с многочисленными телесными повреждениями. Пострадавшую в тяжелом бессознательном состоянии, с многочисленными травмами, доставили в больницу.

Оказалось, что женщину посреди улицы жестоко избили, изнасиловали, а затем забрали ее мобильный телефон и скрылись.

В то же время, на линию "102" поступило сообщение от администрации одного из заведений отдыха об исчезновении их работницы. Отработав полученную информацию, правоохранители установили, что пропавшей является потерпевшая женщина.

"На задержание нападающих были ориентированы все наряды патрульной полиции города. Благодаря слаженной работе правоохранителей, злоумышленников задержали за считанные часы. Ими оказались двое местных несовершеннолетних парней 2006 года рождения. По согласованию с окружной прокуратурой последние задержаны в порядке ст. 208", - рассказали в полиции.

Следственным отделом открыты уголовные производства по ч.2 ст.121 (умышленные тяжкие телесные повреждения), ч.3 ст.152 (изнасилование) и ч.4 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Следствие продолжается.

Напомним, что в Краматорске Донецкой области будут судить 46-летнего насильника малолетнего ребенка. Соответствующий обвинительный акт уже направлен в суд.

Читайте также: