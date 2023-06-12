В Кривом Роге 70% города может остаться без воды – Вилкул обратился к жителям

Через месяц 70% Кривого Рога может остаться без воды, если не экономить.

Из-за подрыва Каховской ГЭС россиянами прекратилось водоснабжение в водохранилище "Южное", которое снабжает водой 70% Кривого Рога. Если горожане не начнут экономить воду, то уже через месяц будут доступны только 30% воды.

Об этом сообщил председатель Совета Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram.

"В четверг (8 июня — ред.) в 03:20 ночи уровень упал ниже нашего водозабора. Это значит, что к нашему водохранилищу "Южное" перестала поступать каховская вода — существующая система для перекачки воды из Каховского водохранилища в "Южное", от которого подается вода на 70% города, стала невозможной... Это тот случай, когда развитие ситуации действительно зависит от каждого из вас", — отметил он.

По словам Вилкула, если жители не будут экономить воду, то через месяц 70% Кривого Рога остаются без воды.

Речь идет о Терновском, Покровском, Ингулецком, Долгинцевском районах, часть Саксаганского (от мкр.Юбилейного и далее) и часть Металлургического. На Центрально-Городской район и частично в Металлургический, Долгинцевский и Саксаганский районы – вода подается от Карачуновского водохранилища. В этой части города рисков с водоснабжением сейчас нет.

"Второй вариант – экономим и выигрываем время для проведения необходимых работ. Других вариантов нет", – сказал он.

В Никопольщине водоснабжение уже прекращено в Покрове, Марганце, части Покровской общины, Томаковской, Мировской и Красногригоревской ТГ.



Промышленные предприятия уже до минимума сократили потребление, в селах рядом с городом, на которые воду подает "Кривбассводоканал", вода подается четыре часа в день.

"Но главный потребитель воды – население города. И очень важно всем сократить потребление воды на 40%. Это должен сделать каждый. Верю в ваше сознание и надеюсь, что вместе мы справимся с этим испытанием, как преодолевали многие другие", — резюмировал Вилкул.

Напомним, после подрыва Каховской ГЭС россиянами Черное море начало опресняться, соленость воды вблизи Одессы ниже нормы почти в три раза.

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