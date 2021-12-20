В Кривом Роге водитель авто дверью сбила скутериста

Мужчина обошелся незначительными ушибами.

В Кривом Роге водитель авто открыла дверь и снесла скутериста, который как раз проезжал мимо.

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Об этом сообщают в телеграмм-канале "Вереshіть".

Инцидент произошел в Кривом Роге на улице Святониколаевская в Центрально-Городском районе. Женщина припарковала автомобиль на обочине и открыла дверцу, чтобы выйти. В этот момент мимо мчался мужчина на скутере. Его автоледи и снесла дверью. Как следствие, мужчина оказался на асфальте.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал, но на время было парализовано движение трамваев.

Напомним, что в Николаеве "герой парковки" заблокировал движение трамваев. Инцидент произошел из-за водителя, который припарковал свою Audi возле зоопарка – автомобиль был слишком близко к рельсам и трамвай не мог проехать, не задев его.

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