В Кривом Роге автомобиль без водителя протаранил маршрутку с пассажирами: пострадали военные

В Кривом Роге автомобиль без водителя протаранил маршрутку с пассажирами: пострадали военные

Водитель не поставил авто наручник, и оно покатилось с холма.

В Кривом Роге произошло ДТП с участием легковушки и маршрутки. Автомобиль Geely столкнулся с маршруткой №300, в результате чего пострадали несколько человек.

Об этом сообщают "Свои".

ДТП произошло сегодня, 20 декабря в Кривом Роге, на въезде в жилмассив Макулан — столкнулись маршрутка №300 и авто Geely.

Как рассказал водитель легковушки, он припарковался на обочине и вышел из авто, но вдруг легковушка сдвинулась с места и покатилась вниз по склону, дальше выехала на встречную полосу и врезалась в маршрутку с пассажирами.

Несколько пассажиров получили легкие травмы и от госпитализации отказались. Серьезно пострадали двое военнослужащих — девушка и мужчина. Им вызвали карету скорой помощи.

Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются правоохранители.

Напомним, что в Днепропетровской области столкнулись внедорожник и маршрутка. В салоне буса было девять пассажиров — пятеро из них получили травмы. Травмированная и водитель внедорожника.

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