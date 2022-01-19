В Кривом Роге "белорусский и русский шпионы" друг перед другом заминировали все школы города

В Кривом Роге "белорусский и русский шпионы" друг перед другом заминировали все школы города

В настоящее время правоохранители проводят проверку.

В Кривом Роге сегодня снова "заминировали" все учебные учреждения города. Об этом объявили сразу два анонима: "белорусский и российский шпионы".

Об этом сообщают "Свои".

Сегодня, 19 января, правоохранители Крвиого Рога получили сразу два похожих письма с угрозами о заложенной взрывчатке во всех учебных учреждениях города.

"Меня зовут... Марина Викторовна, я — белорусский шпион. Сегодня произойдет взрыв во всех учебных учреждениях города Кривой Рог. Вы, конечно, можете проигнорировать, но какие последствия от этого будут? Решать опять-таки вам", — написал в первом письме аноним.

"Я... Дмитрий Александрович, шпион российской разведки. Взрыв произойдет в течение 3 часов, или жду 50 000 грн на карту. Погибнут тысячи людей, решать вам. Произойдет реальный взрыв, это — не шутка. Он обязательно подорвет все школы и вы будете виноваты", — написал "русский шпион".

Следует отметить, что "русский шпион" почти аналогичным текстом "минировал" все учебные заведения Кривого Рога вчера, 18 января.

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