В Кривом Роге критическая ситуация с теплоснабжением: подробности

В городе без тепла остались школы и больницы.

В Кривом Роге сложилась критическая ситуация с теплоснабжением. Более 110 тысяч человек находятся без отопления.

Об этом сообщило Министерство развития общин и территорий Украины.

Без отопления остаются 934 жилых дома, 43 школы, 11 медицинских учреждений, в том числе городская больница №16, а также социальный центр.

Первый заместитель министра развития общин и территорий Василий Шкураков срочно провел совещание по поводу ситуации, заслушав доклады от городских и областных властей, а также представителей НАК "Нафтогаз" и Криворожской ТЭЦ.

"Срыв отопительного сезона недопустим, ведь от этого зависит жизнь и здоровье десятков тысяч человек. Все ответственные стороны должны действовать максимально эффективно, чтобы решить проблему в кратчайшие сроки. Подача тепла в жилища жителей Кривого Рога должна быть восстановлена без промедления”, – отметил министр.

Вопрос теплоснабжения будет оставаться под контролем Минразвития, НАК "Нафтогаз", Днепропетровской ОВА и городских властей, а также на постоянном контроле Штаба по подготовке к отопительному сезону. В случае необходимости ГСЧС вместе с местными властями готовы развернуть дополнительные Пункты Незламности.

Напомним, в Кривом Роге резко возросло количество пострадавших из-за атаки.

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