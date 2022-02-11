В Кривом Роге будут судить правоохранителя, из-за которого погиб отец пятерых детей

В Кривом Роге будут судить правоохранителя, из-за которого погиб отец пятерых детей

Полицейскому объявлено о подозрении в совершении преступления.

В Кривом Роге на скамье подсудимых оказался правоохранитель, совершивший смертельное ДТП, где погиб многодетный отец.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.

ДТП произошло утром 26 октября 2021 года в Кривом Роге. Правоохранитель за рулем своего авто выехал на встречную полосу для обгона и задел несколько авто, один из которых вылетел на встречную полосу и столкнулся с автобусом.

40-летний водитель погиб от полученных травм на месте. Погибшим оказался отец 5 детей и муж известной криворожской общественной активистки.

"При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры сообщено о подозрении оперуполномоченному Криворожского райуправления полиции в Днепропетровской области за причинение ДТП (ч. 2 ст. 286 УК Украины). В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения", — сообщили в полиции.

Напомним, что в Запорожской области утром 11 февраля произошло дорожно-транспортное происшествие: на дороге столкнулись легковушка и маршрутное такси. В результате погибла женщина.

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