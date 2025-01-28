В Кривом Роге чиновник ТЦК нажился на полмиллиона на уклонистах: что он придумал (фото)

За год преступной деятельности чиновник "помог" 22 мужчинам, четверо из которых выехали за границу и не вернулись.

В Кривом Роге полиция разоблачила бывшего чиновника ТЦК и СП, который заработал около полумиллиона гривен на военнообязанных, наладив схему уклонения от мобилизации и пересечения границы для уклонистов.

Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции в Днепропетровской области.

По данным следствия, экс-чиновник ТЦК организовал схему выдачи военнообязанным временного удостоверения с отметкой о непригодности к военной службе. Фигурант пользовался своим служебным положением и вносил ложные данные в Единый госреестр военнообязанных. А потом мужчины с этими документами получали отсрочку от военной службы и могли без проблем выехать за границу.

Правоохранители выяснили, что таким образом злоумышленник "помог" 22 мужчинам. Четверо из них выехали за пределы Украины и не вернулись.

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Дома у 36-летнего злоумышленника был произведен обыск. Правоохранители изъяли документы, подтверждающие преступную деятельность фигуранта, в том числе компьютерную технику и мобильный телефон.

Экс-чиновнику ТЦК 22 января сообщили о подозрении в:

незаконной переправке лиц через госграницу Украины;

несанкционированных действиях с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенных лицом, имеющим право доступа к ней.

В Кривом Роге задержали экс-чиновника ТЦК, заработавшего на уклонистах 500 тыс. грн/Фото: полиция Днепропетровской области

К слову, суд взял под стражу главного психиатра ВСУ Олега Друзя, подозреваемого в незаконном обогащении более чем на 1 млн дол.