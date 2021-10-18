В Кривом Роге чтобы достать лошадь из трубы задействовали строительный кран

В Кривом Роге чтобы достать лошадь из трубы задействовали строительный кран

Животное доставали все вместе и с помощью крана.

В Кривом Роге конь попал в ловушку, провалившись в металлическую трубу. Животное доставали спасатели.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Сегодня, 18 октября в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на улице Живописной в Кривом Роге конь упал в яму и не может самостоятельно выбраться.

На место прибыли спасатели. Они установили, что лошадь задними ногами провалилась в металлическую трубу диаметром 1 метр и глубиной два метра, вкопанную в землю.

"Чтобы поднять тяжелое животное, пришлось привлечь автокран одного из местных предприятий. Сплотившись, присутствующие с помощью лебедки и пожарных рукавов, освободили обессиленное животное из ловушки и передали обеспокоенной владелице", — сообщают в пресс- службе ГСЧС.

Напомним, что проспекте Науки в городе Харькове лошади разбили копытами стеклянную остановку.

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