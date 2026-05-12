- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 114
- Время на прочтение
- 1 мин
В Кривом Роге депутат обнародовала видео, где ее 11-летняя дочь управляет авто
Депутата Светлану Максимчук уже нашли патрульные.
Депутат Криворожского городского совета Светлана Максимчук выложила запись из автомобиля, где за рулем находится ее 11-летняя дочь.
Об этом сообщает «СВОИ. Кривой Рог» в Facebook.
На обнародованных кадрах, активно распространяющихся в соцсетях, также видна сама депутат.
По словам авторов сообщения, она находится в салоне автомобиля и танцует во время движения. Отдельно говорится, что на видео не зафиксировано использование ремней безопасности ни водителем, ни пассажиром.
Депутата уже нашли патрульные. Она сама сообщила в соцсети, что ей выписали штраф.
«Призываю родителей и водителей быть осмотрительными, не нарушать правила дорожного движения, заботиться о безопасности своих детей и окружающих», — подытожила Максимчук.
Ранее мы писали о том, как в Киеве выпивший водитель перевозил семилетнего сына на переднем сиденье авто. Содержание алкоголя в крови горе-отца в 11 раз превышало норму.