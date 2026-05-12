В Кривом Роге депутат обнародовала видео, где ее 11-летняя дочь управляет авто

Депутатку Светлану Максимчук уже нашли патрульные

Реклама

Депутат Криворожского городского совета Светлана Максимчук выложила запись из автомобиля, где за рулем находится ее 11-летняя дочь.

Об этом сообщает «СВОИ. Кривой Рог» в Facebook.

На обнародованных кадрах, активно распространяющихся в соцсетях, также видна сама депутат.

Реклама

По словам авторов сообщения, она находится в салоне автомобиля и танцует во время движения. Отдельно говорится, что на видео не зафиксировано использование ремней безопасности ни водителем, ни пассажиром.

Депутата уже нашли патрульные. Она сама сообщила в соцсети, что ей выписали штраф.

«Призываю родителей и водителей быть осмотрительными, не нарушать правила дорожного движения, заботиться о безопасности своих детей и окружающих», — подытожила Максимчук.

Ранее мы писали о том, как в Киеве выпивший водитель перевозил семилетнего сына на переднем сиденье авто. Содержание алкоголя в крови горе-отца в 11 раз превышало норму.

Реклама

Новости партнеров