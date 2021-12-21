Депутат от "СН" обливался водой, плевался и "глушил" членов президиума, перерезав шнур микрофона на сессии в Кривом Роге (видео)

В зал депутат ворвался с "титушками", выбив дверь.

В Кривом Роге в эпицентре скандала оказался депутат от "Слуги народа" Криворожского горсовета Денис Векленко. Во время районной сессии он ворвался в сессионный зал и принялся перерезать провод микрофонов членов президиума.

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Видео выложили в телеграмм-канале "Свои".

Сегодня, 21 декабря, началась сессия Криворожского районного совета, где должны были решить ряд земельных вопросов. Во время сессии, выломав входную дверь, в зал ворвалась группа мужчин, среди которых депутат Криворожского городского совета от "Слуги народа" Денис Векленко, и начали мешать проведению сессии.

Чтобы сорвать сессию, депутат не нашел ничего лучшего, чем перерезать кабели в микрофоны членов президиума и трибуны. Кроме этого, он облил водой мужчину, сделавшего ему замечания, а также плевался в оппонентов.

Все это происходило под аплодисменты коллег по партии.

Собравшиеся голосовали вручную. Чем закончилась сессия, пока неизвестно.

Напомним, что депутату Бахмачского городского совета Виктору Мищуку, который в эти выходные насмерть сбил велосипедиста, суд избрал меру пресечения. Подозреваемый 60 дней находится в СИЗО без права внесения залога.

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