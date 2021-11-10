В Кривом Роге дерево упало на авто с водителем

Мужчину доставили в больницу.
В Кривом Роге дерево упало на авто, в котором находился мужчина. Пострадавшего госпитализировали в больницу.
Об этом сообщают в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.
Событие произошло вчера, 9 ноября, вблизи одного из домов по улице Соборности Металлургического района Кривого Рога.
Дерево высотой около 13 метров упало на автомобили Daewoo Lanos и Kia Soul, который как раз в это время заезжал на парковку.
Водитель Kia Soul госпитализирован скорой в городскую клиническую больницу №2 с предварительным диагнозом – сотрясение головного мозга.
Спасатели с помощью бензопилы распилили дерево и убрали из транспортных средств.
В результате происшествия погибших нет.
Напоминаем, что во Львове суд оштрафовал на 17 тыс. грн водителя, который нетрезвым ездил за рулем, а когда его задерживали правоохранители, вылез на дерево и пытался там спрятаться.
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