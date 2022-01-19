В Кривом Роге детей из-за массовых "минирований" школ отправили на дистанционное обучение

Дома ученики будут сидеть до конца недели.

В Кривом Роге из-за серии псевдоминований школьников отправили на вынужденную дистанционную учебу.

Об этом пишет "24 канал".

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Решение о том, что детей переводят на дистанционное обучение, принял исполнительный комитет Криворожского городского совета. Дома ученики будут сидеть до конца недели — 19, 20 и 21 января.

При этом "дистанционка" может продолжаться и дальше. На решение исполнительного комитета может повлиять продолжение серии массовых минирований.

Отметим, что в Кривом Роге снова "заминировали" все учебные заведения города. Об этом объявили сразу два анонима: белорусский и русский шпионы.

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