В Кривом Роге дети пристегнули мать наручниками к металлической конструкции

Женщину освобождали спасатели.

В Кривом Роге произошел курьезный случай. Дети играли с мамой и пристегнули ее наручниками к трубе, а открыть назад наручники не смогли.

Об этом сообщает пресс служба ГСЧС.

Вчера, 9 августа, в Ингулецком районе Кривого Рога в Службу спасения "101" позвонили жители многоквартирного дома на улице Панаса Мирного и сообщили о прикованную к металлической конструкции женщину. По словам заявителей, дети играя самодельными наручниками, пристегнули свою мать, а когда хотели ее отпустить — не смогли, потому что наручники не открылась.

Чрезвычайники с помощью шанцевого инструмента и подручными средствами (булавкой) открыли наручники и освободили руку 38-летней женщины. Госпитализация в медицинское учреждение не понадобилась.

Напомним, что Черновцах двое патрульных получили наказание за то, что надели наручники на пенсионера, который матерился. Правоохранители получили выговоры.

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