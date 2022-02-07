В Кривом Роге два парня показали лайфхак, как сделать бесплатный проезд еще более бесплатным (видео)

Двое криворожан с сумками зацепились на лестницу троллейбуса и ехали до нужной им остановки.
В Кривом Роге в прошлом году был введен бесплатный проезд для всех горожан. Жители могут не платить в коммунальных трамваях, троллейбусах и автобусах. Находятся и те, кто умудряется сэкономить даже на бесплатном проезде.
Видео таких проделок выложили в Сети.
"Когда нет денег на бесплатный проезд", – подписали видео авторы.
На кадрах видно, как двое парней обняли лестницу троллейбуса и едут "зайцем".
Пользователи Сети прокомментировали увиденное:
- Когда забыл дома маску.
- А что так можно было?
- Да и кондукторов сейчас нет.
- Еще жив дух авантюризма.
- Так по криворожски.
Напомним, что бесплатный проезд в Кривом Роге был введен с 1 мая 2021 года. Такой возможностью могут воспользоваться все жители города, оформив "карту криворожанина". Сейчас с маршрутов коммунального транспорта убрали кондукторов, поскольку большинство горожан пользуется безвозмездным проездом. На маршрутах работают контроллеры. Проезд в общественном транспорте для тех, у кого нет "карточки криворожанина" составляет 2.50 грн.
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