В Кривом Роге два товарища "заминировали" школу, потому что один из них не хотел идти на уроки

В Кривом Роге два товарища "заминировали" школу, потому что один из них не хотел идти на уроки

Два друга "пошутили" о заминировании школы и будут отвечать перед законом.

В Кривом Роге аноним сообщил в полицию о минировании школы №88. Его вычислили правоохранители.

Об этом сообщают "Свои".

Так, вчера, 17 января, 13-летний школьник не хотел идти на уроки. Он не придумал ничего лучше, чем "заминировать" родную школу и обратился за помощью к своему 21-летнему товарищу.

Тот позвонил в полицию и сообщил, что в учебном заведении взрывчатка. "Минера" быстро вычислили.

Выяснилось, что для ученика 88-й школы это не первое "минирование". Летом в прошлом году его уже судили.

Напомним, 18 января аноним сообщил о заминировании всех учебных заведений Кривого Рога.

Читайте также: