В Кривом Роге два товарища "заминировали" школу, потому что один из них не хотел идти на уроки

Два друга "пошутили" о заминировании школы и будут отвечать перед законом.
В Кривом Роге аноним сообщил в полицию о минировании школы №88. Его вычислили правоохранители.
Об этом сообщают "Свои".
Так, вчера, 17 января, 13-летний школьник не хотел идти на уроки. Он не придумал ничего лучше, чем "заминировать" родную школу и обратился за помощью к своему 21-летнему товарищу.
Тот позвонил в полицию и сообщил, что в учебном заведении взрывчатка. "Минера" быстро вычислили.
Выяснилось, что для ученика 88-й школы это не первое "минирование". Летом в прошлом году его уже судили.
Напомним, 18 января аноним сообщил о заминировании всех учебных заведений Кривого Рога.
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