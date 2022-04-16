В Кривом Роге двое мужчин забили до смерти местного жителя и спрятали его тело в одеяле

В Кривом Роге двое мужчин забили до смерти местного жителя и спрятали его тело в одеяле

Правоохранители установили, что инцидент произошел, когда двое мужчин находились дома у своего приятеля.

В Кривом Роге правоохранители задержали двух мужчин, которые подозреваются в жестоком убийстве местного жителя.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

Как стало известно, инцидент произошел на одной из улиц в Металлургическом районе города. Там прохожие обнаружили труп мужчины, который был завернут в красное одеяло. Впоследствии стало известно, что убитый - ранее судимый 50-летний местный житель.

Стражи порядка установили, что инцидент произошел, когда двое мужчин были дома у своего приятеля. Между ними возник конфликт, в ходе которого товарищи до смерти забили хозяина жилья.

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“Нападающими оказались 37- и 42-летние горожане. Сейчас они задержаны. По указанному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 ("Умышленное убийство") Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об сообщении им о подозрении. Продолжается следствие”, — рассказали в пресс-службе Нацполиции области.

Напомним, что в Днепре запретили выгонять посетителей из ТРЦ и магазинов во время тревоги.

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