В Кривом Роге двое мужчин забили до смерти прохожего, а затем еще выстрелили ему в голову

В Кривом Роге двое мужчин забили до смерти прохожего, а затем еще выстрелили ему в голову

20-летний молодой человек скончался на месте.

В Кривом Роге задержаны двое мужчин, которые перед Новым годом забили до смерти 20-летнего парня, а потом еще и выстрелили ему в голову.

О событии сообщает ГУНП в Днепропетровской области.

Сегодня Жовтневый районный суд им избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Событие произошло 31 декабря в Покровском районе Кривого Рога. Правоохранители установили, что на одной из улиц города у мужчин возник конфликт с прохожим, в ходе которого нападавшие сбив с ног потерпевшего, начали избивать его и стрелять в голову. От полученных травм последний скончался на месте.

За горячими следами через несколько часов нападавших задержали. «Ими оказались двое местных мужчин 35- и 36 лет. В этот же день нападавших задержали в порядке ст. 208 УПК РФ и сообщили им о подозрении. Вещественные доказательства изъяты. Досудебное расследование продолжается», — отметили правоохранители.

Читайте также:

В Киеве на станции метро неизвестные избили пассажира: он оказался в больнице

В Марганце фейерверк влетел в квартиру и чудом не вызвал пожар

В Донецкой области нашли военного с простреленной головой: прокуратура рассматривает несколько версий