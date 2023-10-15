В Кривом Роге экс-депутат от "Оппоблока" выстрелил в собаку на глазах у детей: видео

Дворовая собака, которая была любимицой местных детей, была ранена в лапу.

В Кривом Роге на улице Независимости Украины камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мужчина выстрелил в дворовую собаку. В стрелке опознали бывшего местного депутата от запрещенной партии "Оппозиционный блок".

Соответствующие кадры опубликованы в воскресенье, 15 октября, в Telegram-канале местного издания "Свои".

Инцидент произошел на глазах детей, гулявших во дворе одного из жилых домов. Животное было ранено. Возмущенные родители несовершеннолетних написали заявление в полицию на стрелка. На место также была вызвана следственно-оперативная группа.

В Кривом Роге экс-депутат от "Оппоблока" выстрелил в собаку на глазах у детей

Дворовый пес по кличке "Тунец" был любимцем здешних детей. После выстрела, очевидно, из травматического пистолета, он скрылся. Несколько часов его разыскивали, чтобы оказать помощь. У собаки оказалась повреждена лапа.

Что говорит стрелок

В мужчине, который стрелял в собаку, опознали бывшего депутата от "Оппоблока" Анатолия Кеуша.

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Представительница ОО "Луч жизни" Анастасия утверждает, что после огласки этого инцидента экс-депутат позвонил к ней и объяснял, что выстрел якобы был в воздух для самозащиты.

“Делайте выводы сами… Я, например, вижу взрослого мужчину, который размахивает оружием на глазах у испуганных детей и рядом спокойно отдыхающую собаку. Кто из них несет опасность?" – спрашивает общественная активистка.

Что известно об экс-депутате

Анатолий Кеуш был депутатом Долгинцевского районного совета в Кривом Роге от партии "Оппозиционный блок". В 2020 году он снова баллотировался от "Оппозиционной платформы – при жизни", но не был избран.

Ранее Кеуш возглавлял первичную организацию "Партии регионов" в Долгинцевском районе.

Напомним, ранее украинский военный Артур Гаспарян, воюющий в Донецкой области, отреагировал на сообщение в Сети об издевательствах над домашними животными в городе Павлограде, что на Днепропетровщине. Он приехал в дом, где мучили собаку и кошку, и выкупил их у владельцев.

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