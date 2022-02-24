В Кривом Роге эвакуируют жителей микрорайона после ракетного удара по военным складам

В Кривом Роге эвакуируют жителей микрорайона после ракетного удара по военным складам

Есть угроза взрыва боеприпасов.

В Кривом Роге Днепропетровской области 24 февраля объявили срочную эвакуацию жителей микрорайона "Макулан" (Центрально-Городской район) после ракетного удара по складам танковой бригады.

Об этом сообщили в пресс-службе Криворожского горсовета.

"Там началось тление боеприпасов, возможны их взрывы и разлет", – говорится в сообщении.

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Город направляет в микрорайон "Макулан" дополнительный транспорт для перевозки людей. Со всех маршрутов снято 24 автобуса, 10 дизель-генераторных троллейбусов, маршрутки.

"Точки сбора для эвакуации для жителей района, не имеющих своего транспорта – АТБ на Николаевском шоссе, дом офицеров на "Макулане", жилой массив Карачуны – БК "Карачуны", в районе Гданцевки – БК "Гданцевский", – говорится в сообщении прессслужбы.

Желающие могут быть временно размещены в любых городских школах, детсадах, территориальных центрах и БК других районов Кривого Рога (от пл. Освобождения и далее в северном направлении города). Они готовы к приёму.

Для недопущения мародерства вся территория, из которой эвакуируют людей, будет усиленно патрулироваться полицией и Национальной гвардией.