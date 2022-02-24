В Кривом Роге эвакуируют жителей микрорайона после ракетного удара по военным складам

Есть угроза взрыва боеприпасов.
В Кривом Роге Днепропетровской области 24 февраля объявили срочную эвакуацию жителей микрорайона "Макулан" (Центрально-Городской район) после ракетного удара по складам танковой бригады.
Об этом сообщили в пресс-службе Криворожского горсовета.
"Там началось тление боеприпасов, возможны их взрывы и разлет", – говорится в сообщении.
Город направляет в микрорайон "Макулан" дополнительный транспорт для перевозки людей. Со всех маршрутов снято 24 автобуса, 10 дизель-генераторных троллейбусов, маршрутки.
"Точки сбора для эвакуации для жителей района, не имеющих своего транспорта – АТБ на Николаевском шоссе, дом офицеров на "Макулане", жилой массив Карачуны – БК "Карачуны", в районе Гданцевки – БК "Гданцевский", – говорится в сообщении прессслужбы.
Желающие могут быть временно размещены в любых городских школах, детсадах, территориальных центрах и БК других районов Кривого Рога (от пл. Освобождения и далее в северном направлении города). Они готовы к приёму.
Для недопущения мародерства вся территория, из которой эвакуируют людей, будет усиленно патрулироваться полицией и Национальной гвардией.
Отметим:
- Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по военной инфраструктуре Украины.
- После 5 часов утра 24 февраля были слышны взрывы в районе Борисполя, Харькове, Одессе и других крупных городов.
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Напомним:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
- С 24 февраля в Украине введено чрезвычайное положение.