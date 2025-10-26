- Дата публикации
-
- Украина
В Кривом Роге гремят взрывы
После вражеской атаки виден черный дым.
Дополнено новыми материалами
Сегодня, 26 октября, в Кривом Роге раздались взрывы.
Об этом сообщает «Суспільне».
На месте попадания виден черный дым.
«КАБ в направлении Кривого Рога с юго-востока», — предупреждали в Воздушных силах Украины.
Напомним, ночью оккупанты ударили по Киеву. По последним данным, трое погибших. Более 20 пострадавших.
В ночь на 26 октября российская армия запустила по Украине 101 ударный БпЛА типа «Shahed», «Гербера» и других типов. Украинская ПВО обезвредила 90 вражеских БпЛА на севере, юге и востоке страны.