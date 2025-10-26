ТСН в социальных сетях

Украина
103
1 мин

В Кривом Роге гремят взрывы

После вражеской атаки виден черный дым.

Анастасия Павленко
Оккупанты выпустили КАБы

Дополнено новыми материалами

Сегодня, 26 октября, в Кривом Роге раздались взрывы.

Об этом сообщает «Суспільне».

На месте попадания виден черный дым.

«КАБ в направлении Кривого Рога с юго-востока», — предупреждали в Воздушных силах Украины.

Напомним, ночью оккупанты ударили по Киеву. По последним данным, трое погибших. Более 20 пострадавших.

В ночь на 26 октября российская армия запустила по Украине 101 ударный БпЛА типа «Shahed», «Гербера» и других типов. Украинская ПВО обезвредила 90 вражеских БпЛА на севере, юге и востоке страны.

103
