В Кривом Роге грузовик протаранил авто и влетел в торговый центр: есть пострадавшие

В Кривом Роге грузовик протаранил авто и влетел в торговый центр: есть пострадавшие

По свидетельствам очевидцев, водителю стало плохо.

В Кривом Роге грузовик с напитками попал в ДТП. Он влетел в припаркованное на стоянке возле крупного торгового центра авто, а затем — в кафе на первом этаже здания.

Об этом сообщает в своем телеграмм-канале криворожский блогер Олег Ермолинский.

Инцидент произошел сегодня, 21 июля, в гипермаркете "Ашан". Грузовик "Мерседес" с напитками протаранил припаркованное авто и влетел в торговый центр. По предварительной информации, у водителя случился приступ эпилепсии. Вместе с ним в салоне находились двое грузчиков.

Фото: t.me/ermolinskiy_news

Водителя и пассажиров госпитализировали в 2 горбольницу. К счастью, из пешеходов и посетителей торгового центра никто не пострадал.

Напомним, что в Киеве таксист хотел проскочить на "красный" и разбил пять автомобилей.

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