В Кривом Роге грузовик смял "ЗАЗ": водитель фуры был под хмельком

В Кривом Роге грузовик смял "ЗАЗ": водитель фуры был под хмельком

Погиб водитель легковушки.

В Кривом Роге произошла авария: грузовик смял "ЗАЗ".

Об этом рассказали в ТСН. Ранок 22 ноября.

Водитель легковушки погиб, пассажирка получила травмы. Водитель грузовика не пострадал. Он был под хмельком, говорят очевидцы.

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Мужчина внезапно выехал на встречную полосу и в лоб протаранил легковушку. Погибшего, которому было 66 лет, пришлось доставать из изуродованного авто спасателям. Они разрезали смятый металл. 68-летнюю пассажирку ЗАЗа доставили в больницу. У женщины травмы ног, однако угрозы жизни нет, таковы предварительные выводы медиков.

Свидетели рассказали: водитель грузовика, вызвавший аварию, едва держался на ногах от сильного опьянения. Полиция устанавливает обстоятельства трагедии. В частности, кто позволил водителю в таком состоянии отправиться в рейс. Грузовик участвовал в ремонте автодорог.

Как сообщалось, крупная авария произошла в Запорожье. Там на окраине города маршрутка с пассажирами врезалась в прицеп фуры. Травмировались шесть человек. Трое из них – тяжело. Пострадал и водитель буса. Правоохранители до сих пор не могут его допросить – не разрешают врачи.

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