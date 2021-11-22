В Кривом Роге грузовик смял "ЗАЗ": водитель фуры был под хмельком

Погиб водитель легковушки.
В Кривом Роге произошла авария: грузовик смял "ЗАЗ".
Об этом рассказали в ТСН. Ранок 22 ноября.
Водитель легковушки погиб, пассажирка получила травмы. Водитель грузовика не пострадал. Он был под хмельком, говорят очевидцы.
Мужчина внезапно выехал на встречную полосу и в лоб протаранил легковушку. Погибшего, которому было 66 лет, пришлось доставать из изуродованного авто спасателям. Они разрезали смятый металл. 68-летнюю пассажирку ЗАЗа доставили в больницу. У женщины травмы ног, однако угрозы жизни нет, таковы предварительные выводы медиков.
Свидетели рассказали: водитель грузовика, вызвавший аварию, едва держался на ногах от сильного опьянения. Полиция устанавливает обстоятельства трагедии. В частности, кто позволил водителю в таком состоянии отправиться в рейс. Грузовик участвовал в ремонте автодорог.
Как сообщалось, крупная авария произошла в Запорожье. Там на окраине города маршрутка с пассажирами врезалась в прицеп фуры. Травмировались шесть человек. Трое из них – тяжело. Пострадал и водитель буса. Правоохранители до сих пор не могут его допросить – не разрешают врачи.
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