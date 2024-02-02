В Кривом Роге и Кропивницком прогремели взрывы — мониторинговые каналы

Идет очередная беспокойная ночь для украинцев.
Враг продолжает атаковать Украину беспилотниками.
Во время атаки беспилотников в Кривом Роге и Кропивницком прогремели взрывы. Об этом сообщили мониторинговые каналы. Речь идет о том, что в Кривом Роге после атаки кое-где исчез свет.
Также Воздушные Силы ВСУ сообщили о дальнейшем движении вражеских дронов:
1. БпЛА в Харьковской области движется к северу;
2. БпЛА в Кировоградской области двигаются к востоку;
3. БпЛА на Днепропетровщине двигаются в северо-восточном направлении;
4. БпЛА на границе Николаевской и Херсонской областей направление северо-восточное.
Напомним, что ранее украинские военные предупредили о вражеской тактической авиации в акватории Азовского моря и движении беспилотников.
Не пренебрегайте личной безопасностью и находитесь в укрытиях.
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