В Кривом Роге и Кропивницком прогремели взрывы — мониторинговые каналы

Враг продолжает атаковать Украину беспилотниками.

Во время атаки беспилотников в Кривом Роге и Кропивницком прогремели взрывы. Об этом сообщили мониторинговые каналы. Речь идет о том, что в Кривом Роге после атаки кое-где исчез свет.

Также Воздушные Силы ВСУ сообщили о дальнейшем движении вражеских дронов:

1. БпЛА в Харьковской области движется к северу;

2. БпЛА в Кировоградской области двигаются к востоку;

3. БпЛА на Днепропетровщине двигаются в северо-восточном направлении;

4. БпЛА на границе Николаевской и Херсонской областей направление северо-восточное.

Напомним, что ранее украинские военные предупредили о вражеской тактической авиации в акватории Азовского моря и движении беспилотников.

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